Посол Украины не стал возлагать цветы в Берлине вместе с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не принял участие в возложении венков в столице ФРГ по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта в Берлине, отказавшись от соответствующего приглашения правящего бургомистра германской столицы Михаэля Мюллера. Церемония прошла в субботу, 2 мая, у памятной таблички на доме, где был подписан приказ о капитуляции.

❗️2 мая состоялось возложение венков у памятного знака на доме № 2 по улице Шуленбургринг, в которой приняли участие Посол🇷🇺 С.Ю.Нечаев, @RegBerlin М.Мюллер, Посол🇧🇾 Д.Сидоренко, атташе по вопросам обороны и сотрудники @RusBotschaft.

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Вместе с Мюллером в мероприятии приняли участие посол РФ Сергей Нечаев и посол Беларуси Денис Сидоренко. Именно участие российского посланника послужило причиной отказа его украинского коллеги. "Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины", - объяснил свою позицию Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel.

"Решение посла Украины не участвовать в церемонии должно остаться на его совести. Мы не делим на национальные квартиры ни нашу общую Победу, ни братские могилы", - прокомментировал шаг Мельника Сергей Нечаев.