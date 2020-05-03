Вс, 3.05.2020
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  • Мотоциклист нарушил правила и врезался в автомобиль. Пассажир перелетел через машину

Видео ⟩ Мотоциклист нарушил правила и врезался в автомобиль. Пассажир перелетел через машину
Осторожно, кадры могут вас шокировать

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

На Таллиннском шоссе в Латвии весьма болезненно закончился пятничный заезд на мотоцикле для двоих - водитель решил нарушить правила, в результате чего врезался в автомобиль, пишет Rus.TVNET.

ДТП произошло в пятницу во второй половине дня на Таллиннском шоссе у границы Балтэзерса, на перекрестке с Алдери.

Водитель мотоцикла выбрал ту часть дороги, по которой передвигаться нельзя, и врезался в автомобиль марки Volvo, который только что выехал на Таллиннское шоссе. 

Как видно на кадрах с видеорегистратора, в результате столкновения пассажир мотоцикла перелетел через автомобиль и упал в нескольких метрах за ним. Сам мотоциклист тем временем приземлился недалеко от разбитых транспортных средств. 

ФОТО: Google Maps

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