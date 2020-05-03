Правда ли, что коронавирусом можно заразиться несколько раз подряд?

Чтобы более подробно изучить вопрос повторного заражения, пекинские исследователи провели некоторое время назад эксперимент на модельных животных. Макак заразили Covid-19, и уже несколько дней спустя в их образцах была обнаружена высокая концентрация вирусов. Позднее в их крови были детектированы специфические антитела к вирусу.

Спустя 28 дней после исходной инфекции, двух макак попытались заразить повторно, однако этого сделать не удалось.

В мазках из носоглотки и кишечника спустя пять дней после попытки повторной инфекции вирусных частиц обнаружено не было, и дальнейшее обследование также показало отсутствие у этих обезьян каких-либо проявлений заболевания. Интересно, что у одной из обезьян концентрация специфических антител к S-белку (рецептор-связывающий белок вируса, так называемый "шип") после повторной инфекции выросла более чем в три раза, а у другой осталась неизменной.

Таким образом, сейчас, по всей видимости, нет достоверных данных о реальных повторных инфекциях Covid-19.

Все описанные случаи можно объяснить остаточными явлениями основной инфекции или ложно-положительными результатами тестов. Более того, есть серьезные основания полагать, что в течение первых месяцев после болезни заразиться ей заново попросту нельзя.

Однако пандемия Covid-19 началась всего несколько месяцев назад, и что будет происходить с иммунитетом населения через, например, год, предсказать пока невозможно. Наличие антител в крови после перенесенного заболевания, к сожалению, не гарантирует постоянного иммунитета к инфекции.

Очень многое зависит от типа болезни. Так, люди переболевшие корью, ветряной оспой, краснухой приобретают к ним пожизненный иммунитет, а гриппом можно болеть много раз, несмотря на то, что организм каждый раз подвергается воздействию инфекции и полностью выздоравливает.

Прежде всего это связано с изменчивостью вируса гриппа: постоянные перетасовки и изменения в его структуре не позволяют организму научиться раз и навсегда вырабатывать антитела, которые действовали бы против всех его вариантов.

К обычным коронавирусным инфекциям, вызывающим "сезонные простуды" иммунитет у человека сохраняется, как правило, лишь в течение нескольких месяцев (что показано, например, здесь). Однако вирус, вызывающий Covid-19, отличается от них по многим характеристикам, начиная от строения генома и заканчивая характером течения болезни, поэтому предсказать точно здесь ничего нельзя.

Мнения ученых на эту тему существуют разные. Так, вирусолог из Техасского университета в Галвестоне Винит Менахери предполагает, что иммунитет к новому коронавирусу сохранится у людей на один-два года. А микробиолог из медицинской школы Икан в Нью-Йорке Флориан Краммер, чьи разработки сейчас активно используются в производстве серологических тестов, считает, что антитела к Covid-19, скорее всего, в крови будут присутствовать относительно недолго, однако в целом иммунная система научится реагировать на него эффективнее.