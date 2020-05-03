Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей

Мальчик получил имя Уилфред Лори Николас Джонсон. Первые два имени достались ему от прадедушек, а третьим звали двух врачей, лечивших премьер-министра Бориса Джонсона, когда он заразился коронавирусом, пишет РБК.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс назвали своего сына Уилфред Лори Николас. Об этом Саймондс сообщила в своем Instagram, пишет The Times.
Уилфридом звали дедушку Джонсона, а Лори — дедушку Саймондс. Еще одно имя — Николас — мальчик получил в честь «доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта — двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь», написала Саймондс.
Врачи же в свою очередь поздравили премьер-министра и его невесту с рождением сына и признались, что решение пары для них — большая честь, передает Reuters.
В марте Джонсон и его невеста объявили, что ждут появления ребенка в начале лета. Однако в конце месяца у премьер-министра обнаружили коронавирус. О том, что у нее также появились симптомы заболевания, говорила и Саймондс. Несмотря на это, ее не госпитализировали, и невеста премьер-министра находилась дома в самоизоляции и соблюдала постельный режим.
Джонсона госпитализировали 6 апреля. Симптомы у него не проходили десять дней, отмечали в канцелярии премьера. Затем Джонсону резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Через три дня премьер-министра вернули в обычную палату, а 12 апреля — выписали. В конце месяца Джонсон уже вернулся к работе в своем офисе, сообщил Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.