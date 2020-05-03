Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс назвали своего сына Уилфред Лори Николас. Об этом Саймондс сообщила в своем Instagram, пишет The Times.

Уилфридом звали дедушку Джонсона, а Лори — дедушку Саймондс. Еще одно имя — Николас — мальчик получил в честь «доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта — двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь», написала Саймондс.

Врачи же в свою очередь поздравили премьер-министра и его невесту с рождением сына и признались, что решение пары для них — большая честь, передает Reuters.

В марте Джонсон и его невеста объявили, что ждут появления ребенка в начале лета. Однако в конце месяца у премьер-министра обнаружили коронавирус. О том, что у нее также появились симптомы заболевания, говорила и Саймондс. Несмотря на это, ее не госпитализировали, и невеста премьер-министра находилась дома в самоизоляции и соблюдала постельный режим.