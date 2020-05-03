Пожары в Чернобыльской зоне локализованы: с огнем борются уже месяц

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны локализованы, продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье.
"К тушению привлечены 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС - 113 человек личного состава и 29 единиц техники", - говорится в сообщении, на официальном сайте.
По информации ведомства, пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения к 3 мая локализованы.
Лесные пожары начались 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Котовского лесничества между пгт Полесское, сёлами Тарасы и Владимировка, а затем и в Житомирской области. Масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить за 10 суток, 16 апреля из-за сильного ветра снова возник открытый огонь. К тушению были привлечены более 500 человек и более 120 единиц техники.