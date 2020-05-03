В Германии призывают не спешить с возобновлением туристических поездок

Главы МИД и МВД Германии предостерегают от поспешного открытия границ для путешествий. Ехать за рубеж можно будет, когда туристы смогут безопасно возвращаться домой, заявил Хайко Мас.
Правительство Германии выступает против поспешного возобновление туристических поездок на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет DW. "Мы можем постепенно снимать предостережение от путешествий только тогда, когда люди не просто смогут снова полететь за границу, но и достаточно безопасно вернуться обратно", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 3 мая.
"Мы не можем и не будем летом возвращать из отпуска (на родину - прим.ред.) четверть миллиона человек", - добавил он, напоминая о мартовской эвакуации граждан, застрявших за рубежом в начале пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Откроется ли граница Германии и Австрии?
Схожим образом высказался министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в тот же день в интервью газете Bild am Sonntag, отвечая на вопрос об открытии границы между Германией и Австрией. "Покуда вирус не в отпуске, мы тоже должны ограничить свои планы путешествий - хотя желания людей и туриндустрии понятны", - отметил он. Зеехофер подчеркнул, что никто не собирается ограничивать свободу передвижения граждан "дольше, чем это необходимо". "Но легкомысленное открытие границ, которое позже нанесет ответный удар в виде повышенного числа новых заражений, никому не поможет", - подытожил глава МВД. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц допустил скорое открытие границы с ФРГ.