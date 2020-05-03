В Германии призывают не спешить с возобновлением туристических поездок

Правительство Германии выступает против поспешного возобновление туристических поездок на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет DW. "Мы можем постепенно снимать предостережение от путешествий только тогда, когда люди не просто смогут снова полететь за границу, но и достаточно безопасно вернуться обратно", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 3 мая.

"Мы не можем и не будем летом возвращать из отпуска (на родину - прим.ред.) четверть миллиона человек", - добавил он, напоминая о мартовской эвакуации граждан, застрявших за рубежом в начале пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Откроется ли граница Германии и Австрии?