В России побит очередной рекорд: более 10 500 новых случаев COVID-19

У 50,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

За сутки выздоровели 1 626 человек, с болезнью справились уже 16 639 пациентов. Зафиксировано 58 летальных исходов, таким образом, за время распространения коронавируса от осложнений умерли уже 1 280 человек.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлены 5 948 новых случаев заболевания коронавирусом, и это рекордный показатель для столицы. До этого максимальное значение по коронавирусу было отмечено 2 мая - 5358 случаев. Всего в Москве выявлено 68 606 случаев заболевания коронавирусом.

В Московской области коронавирус нашли у 822 человек, в Санкт-Петербурге - 295, в Нижегородской области - 252, в Мурманской области - 238, в Дагестане - 136, в Кабардино-Балкарии - 90, в Башкирии - 87, в Брянской области - 86, в Самарской области - 85, в Тульской области - 83, в Краснодарском крае - 82. В Ярославской и Астраханской областях прирост составил по 76 новых случаев, в Свердловской области - 75, в Ростовской области - 72, в Калужской области и Татарстане - по 71, в Северной Осетии - 69, в Орловской области - 68, в Курской области - 67, в Челябинской области - 63, в Ленинградской области - 62.

В Тамбовской области коронавирус за сутки диагностирован у 60 человек, во Владимирской, Рязанской областях, Ставропольском крае, Чувашии - по 55 случаев, в Тверской и Новосибирской областях, Ингушетии и ЯНАО - по 51, в Саратовской области - 50, в Алтайском крае - 47, в Мордовии - 43, в Волгоградской и Кировской областях - по 42, в Калининградской области - 41, в Марий Эл - 40, в Липецкой области, Пермском и Приморском краях - по 39.

На Ульяновскую область пришлись 38 новых случаев за сутки, на Воронежскую и Тюменскую области - по 37, на Белгородскую область и ХМАО - по 35, на Хабаровский край - 34, на Пензенскую область - 31, на Бурятию - 30, на Калмыкию - 29, на Чечню и Оренбургскую область - по 28, на Удмуртию - 27, на Новгородскую область - 26.