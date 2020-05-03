Авторынок перенасыщен: 2000 новых автомобилей Nissan неделю простаивали на судне в открытом море

Обычно разгрузка предназначенного для транспортировки автомобилей судна Jupiter Spirit занимает полдня. На этот раз это заняло шесть дней, потому что на берегу никак не могли найти место, где же все 2000 автомобилей припарковать.

Из-за перепроизводства и падения экономики автомобильный рынок США настолько насыщен, что открытые склады и парковки заполнены непроданными автомобилями. Перепродавцы не хотят принимать новые автомобили, пишет портал Gcaptain со ссылкой на Bloomberg.

В марте продажи автомобилей в Америке упали на 40 процентов, так что в автомобильных магазинах и на парковках пылятся машины, произведенные как в США, так и других странах.

Новые Nissan в итоге были разгружены в терминале Лонг-Бич в Лос-Анджелесе, недалеко от которого удалось найти пустой кусочек земли. На этом проблемы однако не закончились, потому что цена земли вблизи порта очень высокая, и автомобили все равно придется куда-то перевезти. Куда, пока не известно, потому что сейчас автомобили не хотят брать даже таксофирмы или компании по прокату автомобилей.