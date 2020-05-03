Фото и видео ⟩ Солдаты во время учений «Весенний шторм» построили мост

«В строительстве моста участвуют как группа мостостроителей срочнослужащих, так и группа разведподразделения инженерного батальона, а тыловики поддерживают строительные работы тяжелой техникой. Само строительство моста важно с точки зрения инженерного батальона, потому что мост обеспечивает мобильность наших подразделений, а обеспечение мобильности является одним из наших основных видов деятельности», - сказал помощник командира штаба и тыловой роты батальона пионеров и руководитель проекта строительства моста лейтенант Оттомар Кирспуу.

«На данный момент строительство идет успешно. Мы прибыли на место в пятницу вечером, быстро снесли остатки старого моста и заложили несущую конструкцию для нового. В субботу продолжили всю работу, связанную с деревянными конструкциями и небольшим количеством земляных работ», - сказал младший сержант Карл Калвик из инженерного батальона.

«Поскольку в Силах обороны Эстонии имеются мосты для поддержки боевых действий на базе машин, обязательно нужно практиковаться и строить своими руками. Это особенно важно для группы мостостроителей, и, конечно, также для разведгруппы, которой необходимо практиковаться таким же образом, чтобы при проведении разведки лучше понимать, что к чему», - добавил младший сержант Калвик.

Старый мост был построен еще в советское время и уже изжил себя. Последний удар был нанесен автобусом, который при проезде через мост провалился.

«Этот мост важен для местных жителей. Просто потому, что это очень старая дорога, и и по ней теперь можно добраться до базы отдыха Тоосиканну. Людям, которые едут на работу из этой деревни в Тоосиканну, чтобы оказаться на другом берегу должны были или рисковать жизнью, или делать крюк почти десять километров », - объяснил заместитель волостного старейшины Тюри Элари Хийс.

Новый мост был построен на бетонных опорах с несущей частью деревянных балок.

Инженерный батальон является поддерживающим подразделением, цель которого - осложнять передвижение подразделений противника на местности и обеспечивать своим подразделениям мобильность и укрытие.

Учения "Весенний шторм" разделены на два этапа. С 25 по 30 апреля прошли тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне идут боевые стрельбы, в ходе которых подразделения отработают взаимодействие между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки. В них принимают участие манёвренные подразделения, 21-й и 13-й пехотные батальоны, которых ждут боевые стрельбы под командованием бригады, в ходе которых их будут поддерживать различные рода войск, как сапёры и артиллерия.

Помимо союзников и подразделений 1-ой и 2-ой пехотных бригад в учениях также принимают участие подразделения кибернетического командования, военно-воздушных сил и военной полиции.