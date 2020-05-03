Вс, 3.05.2020
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  • Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд: он поднял штангу весом 501 кг

Видео ⟩ Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд: он поднял штангу весом 501 кг

Хафтор Юлиус Бьёрнссон родился 26 ноября 1988 года в Рейкьявике, Исландия. Большой рост Хафтора (206 см) в его семье является нормой: рост отца — 203 см, а деда — 207 см.

ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures

Исландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге. Он поднял штангу весом 501 кг. 

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Эдди Хоулу из Великобритании. Его результат составлял 500 кг, пишет РБК.

Из-за ситуации в мире с коронавирусом Бьернссон установил рекорд в собственном спортивном зале в Исландии, а не на официальных соревнованиях.

Бьернссон является многократным призером соревнований за звание самого сильного человека планеты. В сериале «Игра Престолов» спортсмен, рост которого составляет 206 см, а вес около 200 кг, снимался с 2014 по 2019 год.

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