Видео ⟩ Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд: он поднял штангу весом 501 кг

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Эдди Хоулу из Великобритании. Его результат составлял 500 кг, пишет РБК.

Из-за ситуации в мире с коронавирусом Бьернссон установил рекорд в собственном спортивном зале в Исландии, а не на официальных соревнованиях.