Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая

Отмечается, что турнир UFC 249, в рамках которого состоится бой, пройдет в Джексонвилле (штат Флорида, США).

"В соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с COVID-19, мероприятие будет проходить без зрителей", - говорится в сообщении.

Изначально турнир должен был пройти 18 апреля, но был отложен из-за пандемии коронавируса. При этом соперником Фергюсона должен был быть россиянин Хабиб Нурмагомедов, но сославшись на невозможность вылететь из РФ в США, он объявил об отмене поединка со своим участием.