Лукашенко: умерших от COVID-19 в пять раз меньше, чем от алкоголя

Лукашенко рассказал, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом. "За четыре месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил он.

Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тысяч человек, от онкологии - примерно 6,4 тыс.

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти одна тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за четыре месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - привел статистику Александр Лукашенко.