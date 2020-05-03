Вс, 3.05.2020
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Галерея ⟩ Глаз не оторвать: на новом променаде включили световой фонтан

Первого мая официальное завершение строительства нового променада в Эльва отметили включением светового фонтана, сообщает портал Kodu.

Годами длившиеся строительные работы принесли свои плоды и находящаяся в центре Эльва возле озера Арби площадка наконец готова. Авторами проекта «Sõstrapõõsaste vahel» являются AT HOME, NU, ubin pluss и TEMPT. 

Проект по модернизации центра города Эльва был профинансирован Европейским фондом регионального развития Европейского Союза. По данным городской управы Эльва, сумма пособия составила 1 010 000,60 евро. Архитектурное решение было найдено в результате конкурса, объявленного в рамках архитектурной программы ЭР 100 «Hea Avalik Ruum».

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