Вопрос читателя: почему запланированный на 6 мая спектакль с Прилучным еще не отменен?

В редакцию Rus.Postimees обратилась читательница Ольга, которая не понимает, почему она не может получить деньги за приобретенные полгода назад билеты на спектакль «Косметика врага», если мероприятие, понятное дело, не состоится.

«Написала в Piletilevi письмо, что хочу получить деньги за билеты назад. Ответили, что мероприятие не отменено. Это как? Границы закрыты, все мероприятия отменены. Боюсь остаться без денег, а это несколько сотен евро», - сетует Ольга.

Поскольку Pieltilevi всего лишь является посредником в заключении договоров продажи между организатором мероприятия и покупателем билета, то самостоятельно фирма не может принимать какие-либо решения без информации от организатора. Все права и обязанности, связанные с билетами, устанавливаются организаторами мероприятия.

Когда в стране было введено чрезвычайное положение и ближайшие мероприятия начали отменяться, то председатель правления компании Piletilevi Яанус Бейлманн заявил, что хотя Piletilevi является первым источником информации в случае отмены мероприятия, компания должна следовать инструкциям организаторов концертов. «Если у организатора нет законного основания для внесения каких-либо изменений, то и Piletilevi не остается ничего иного, как просить владельцев билетов потерпеть, пока информация не уточнится», - сказал Бейлманн ERR.

Спектакль 6 мая не состоится

В агентстве Artmusic, которое организует спектакль «Косметика врага» в Таллинне, подтвердили Rus.Postimees, что спектакль 6 мая не состоится, однако сейчас ведутся переговоры о перенесении даты.

«Буквально в ближайшие дни в Piletilevi, и на наш сайт artmusic.ee должна поступить информация о переносе мероприятия», - сказал официальный представитель агентства Artmusic.

На вопрос о том, почему с донесением информации так затянули, в компании ответили, что поскольку спектакль проводится в рамках тура по трем Балтийским странам, то перенести и состыковать новые даты проведения мероприятия в Эстонии, Латвии и Литве — сложная задача.