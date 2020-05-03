Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

В Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 743 теста на вирус COVID-19, из которых один, то есть 0,1% показали положительный результат. Но, к сожалению, умерли еще два человека.

В среду, 6 мая, в Таллинне должна была состояться премьера спектакля «Косметика врага» с Павлом Прилучным в главной роли. И хотя на календаре уже 3 мая, а границы закрыты и чрезвычайное положение не отменено, у тех, кто приобрел билеты возникает вопрос, почему Piletilevi по-прежнему продает билеты, а на вопросы клиентов о спектакле отвечает, что мероприятие не отменено.

За рубежом

В России побит очередной рекорд: более 10 500 новых случаев COVID-19. У 50,3% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что общая смертность в стране снижается, а умерших от COVID-19 в пять раз меньше, чем от алкоголя. Сам Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус, поскольку хорошо себя чувствует.

Китай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухане. К такому выводу пришли спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Не только о COVID-19

Расположенный на обочине шоссе Пярну-Раквере памятник жертвам фашизма осквернили, предположительно, дети.

Читатель Rus.Postimees прислал кадры, записанные видеорегистратором в Ида-Вирумаа. События на дороге развивались так быстро, что у водителя не было ни малейшего шанса среагировать.