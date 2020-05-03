Профессор: вероятность встретить носителя вируса на улице или в магазине очень мала

Фишер не согласна с утверждением о том, что коллективный иммунитет неизбежен.

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии уменьшилась, и первоначальный экспоненциальный рост сменился явным снижением, заметила Фишер, поделившись в социальных сетях таблицей числа зарегистрированных инфекций с начала марта до конца апреля. Тенденция к снижению очевидна.

«Но это еще не ноль! Что это значит? В целом то, что вероятность встретить человека, активно распространяющего вирус, идя по улице или во время похода в магазин, очень мала, и не стоит паниковать, если кажется, что вы внезапно прошли слишком близко от идущего навстречу », - объяснила Фишер.

По словам Фишера, также замечательно, что дети снова могут заниматься спортом (если тренировка проходит на открытом воздухе), и лично она не будет беспокоиться, если, например, 7-летним детям не удастся идеально соблюдать правило 2 + 2.

«В то же время мы должны быть разумными и осторожными - мы сохраняем довольно маленький круг общения с нашими прямыми контактами, не толкаемся с незнакомцами, не организовываем семейные встречи. Вирус еще не исчез!» - добавила Фишер.

Цена коллективного иммунитета

Фишер не согласна с утверждением о том, что коллективный иммунитет неизбежен. «Эстония пошла по пути эффективного предотвращения эпидемии и до сих пор преуспевала. Если дальше планировать коллективный иммунитет, на всем этом можно ставить крест", - написала Фишер.

В качестве второго факта она привела итальянский анализ, согласно которому в Бергамо коллективный иммунитет был достигнут у 67% заболевших (при условии 50% бессимптомных случаев). В результате заболевания Covid-19 там умерли 0,57% от общей численности населения (приблизительно 0,95% от числа заболевших).

«Анализ, опубликованный в The Economist, показал, что в среднем из-за Covid-19 скончавшиеся потеряли 11 лет своей жизни. Из этих двух источников мы получаем в эстонском контексте следующие цифры: цена коллективного иммунитета составляет 0,0057 * 1,3 миллиона = 7410 погибших и 7410 * 11 = 81510 лет потерянной жизни. Даже если по какой-то причине мы считаем, что смертность в Эстонии будет вдвое ниже (более низкая плотность населения, культура отличается от итальянской?), будут ли приемлемы для нас 40000 потерянных лет жизни?» - задается вопросом Фишер.

Каким путем Эстонии идти дальше?

По словам Фишер, существует потребность в очень четкой системе мониторинга, основанной на высококачественных и быстро доступных данных, которая получала бы данные как о новых инфицированных людях, так и о людях, у которых уже есть антитела.

Есть также польза в системах отслеживания контактов, чтобы понять, где существует потенциальный риск заражения. Необходимо быть хорошо подготовленным к реагированию на локальные вспышки, чтобы вирус больше не мог беспорядочно распространяться по всей Эстонии.