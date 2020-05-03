Март Хельме: проект Rail Baltic остановлен, и это наша заслуга

Это заставило противников проекта Rail Baltic забеспокоиться: председатель EKRE Март Хельме сказал, что от своих бывших союзников они получили много упреков, что партии не удалось остановить проект Rail Baltic. По словам старшего Хельме, у тех, кто поддерживает их партию, нет причин беспокоиться.

«На самом деле Rail Baltic дальше не пойдет. Да, покупаются земли, какие-то типы сидят и получают нормальную зарплату, но на самом деле проект стоит. И это в большой степени благодаря нам, это мы остановили его», - говорит Март Хельме в радиопередаче.

Министр финансов Мартин Хельме добавил, что на данным момент готовы только объекты, которые полезны и без строительства железной дороги. «В рамках Rail Baltica делаются вещи, которые, так и так, полезны для экономики. Потраченные на сегодняшний день деньги пошли на строительство виадуков и трамвайной линии Таллинна. Даже если оставшаяся часть Rail Baltic никогда не будет реализована, то эта трамвайная линия в аэропорт — хорошая идея, по моему мнению. В качестве лозунга можно было бы сказать, что деньги на Rail Baltic потрачены, но нужно смотреть и на детали. Мы стараемся стоять за свои расходы, которые важны и полезны, но не помогать строительству железной дороги», - сказал младший Хельме.