В нескольких километрах от места происшествия, рядом с магазином Coop в Саверна волости Канепи, в воскресенье утром сидели двое мужчин, один из которых оказался родственником молодой женщины, погибшей в аварии. «Это была моя племянница», - подтвердил он.

Местный пенсионер знал о произошедшем больше, потому что он видел автомобильную компанию за несколько минут до трагического конца путешествия.

Он указал на серый Audi, припаркованный рядом с магазином, и сказал, что компания пришла в магазин утром. Компания, возможно, уже находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда выходила из машины. Такое подозрение возникло из-за того, как ехала машина.

Те, кто был в машине, отправились в магазин и затем хотели проехать около 5 километров до Валгъярва. Но Audi больше не завелся. «Аккумулятор, должно быть, разрядился», - вспоминает собеседник журналиста.

К сожалению, неудача с Audi не помешала дальнейшим планам компании: они смогли быстро организовать замену. «Водитель бэхи жил неподалеку, и так они заполучили новую машину», - прокомментировал один из мужчин.

Хотя сидевшие перед магазином люди сомневались в том, что компания все еще находится в состоянии, которое позволит им безопасно перебраться в новую машину и двигаться дальше, они не попытались их остановить. Причиной один из мужчин назвал куражистый настрой водителя, который когда-то сломал ему велосипед.

Потерявший племянницу мужчина добавил: "Я посмотрел, решил, что не пойду туда. А то начнет снова драться, даст в бубен".

Так компания взяла курс из Саверна в Валгъярв. К сожалению, туда они так и не прибыли.

По словам сидевшего перед магазином, все находившиеся в машине были местными жителями. То же самое подтверждает на основании предварительных данных и полиция.

Однако сотрудники правоохранительных органов не смогли подтвердить или развеять какие-либо подозрения относительно возможного опьянения компании. Обстоятельства трагического происшествия определятся в ходе уголовного производства. В его ходе будут проведены экспертизы, получение результатов которых требует времени.

В любом случае, это чрезвычайно печальный случай, который затронул многих людей, включая местное сообщество.

На место происшествия, которое унесло жизни двух молодых людей, днем были принесены десятки свечей - некоторые из них были зажжены совсем недавно. Также к месту смертельной аварии приносят цветы.