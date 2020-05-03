Рижский аэропорт закрыл воздушное пространство из-за пропавшего дрона: не исключено, что он попадет в Эстонию

Несмотря на то, что в связи с пандемией Covid-19 международные пассажироперевозки не осуществляются с середины мая, за исключением ранее согласованных рейсов, все-таки грузовое авиасообщение в мире не остановилось.

Пресс-секретарь аэропорта "Рига" Лаура Карните подтвердила агентству BNS, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx, следовавший по маршруту Урумчи - Рига, совершил посадку в Таллинне.

Латвия уведомила соседние страны, что дрон может пересечь их границу. Последнее известное местоположение дрона была вблизи латвийских городов Бауска и Адажи. Бауска рядом с границей Литвы, Адажи — вблизи Риги.

Речь идет о первом подобном случае в Латвии, заявил пресс-секретарь Департамента гражданской авиации.

Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

Людей, которые увидят дрон, просят связаться со Спасательным департаментом.

Как сообщил представитель предприятия UAVFactory Евгений Шильников, связь между летательным аппаратом и землей пропала во время тестового полета, когда дрон относительно медленно передвигался на установленных высоте и орбите. На такие случаи дроны оборудованы функцией автоматического выключения двигателей, которая должна была сработать во время потери контроля, однако этого не произошло.