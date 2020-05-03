Рижский аэропорт закрыл воздушное пространство из-за пропавшего дрона: не исключено, что он попадет в Эстонию

Беспилотник длиной несколько метров, принадлежащий компании-производителю дронов UAVFactory, пропал в небе над Латвией в субботу. Возможно, дрон до сих пор бесконтрольно перемещается над Латвией, поэтому было принято решение закрыть воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил латвийский министр транспорта Талис Линкайтс.
Несмотря на то, что в связи с пандемией Covid-19 международные пассажироперевозки не осуществляются с середины мая, за исключением ранее согласованных рейсов, все-таки грузовое авиасообщение в мире не остановилось.
Пресс-секретарь аэропорта "Рига" Лаура Карните подтвердила агентству BNS, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx, следовавший по маршруту Урумчи - Рига, совершил посадку в Таллинне.
Латвия уведомила соседние страны, что дрон может пересечь их границу. Последнее известное местоположение дрона была вблизи латвийских городов Бауска и Адажи. Бауска рядом с границей Литвы, Адажи — вблизи Риги.
Речь идет о первом подобном случае в Латвии, заявил пресс-секретарь Департамента гражданской авиации.
Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.
Людей, которые увидят дрон, просят связаться со Спасательным департаментом.
Как сообщил представитель предприятия UAVFactory Евгений Шильников, связь между летательным аппаратом и землей пропала во время тестового полета, когда дрон относительно медленно передвигался на установленных высоте и орбите. На такие случаи дроны оборудованы функцией автоматического выключения двигателей, которая должна была сработать во время потери контроля, однако этого не произошло.
Шильников подтвердил ранее прозвучавшую информацию, что дрон может летать до 90 часов, а также добавил, что орбита его планирования зависит от ветра.