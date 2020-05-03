В российских церквях и монастырях - массовое заражение Covid-19

В Москве на карантин был закрыт Ново-Спасский монастырь, вирус обнаружили в том числе и у его наместника, управляющего делами патриархии, митрополита Дионисия (сам монастырь был закрыт для посещения верующими незадолго до Пасхи). В Московской духовной академии не скрывают, что часть студентов заразилась коронавирусом: тесты показали, что он обнаружен у 52 из 136 проживающих в академии обучающихся и сотрудников. Переболел и ректор МДА митрополит Питирим. Сам он сторонник жестких ограничений в работе храмов во время эпидемии и осуждает священнослужителей, которые противостоят этому.

Эксперты сходятся в том, что само по себе заражение монахов ни о чем не говорит.

"Сам строй монастырской жизни подразумевает, что люди встречаются в замкнутом пространстве, — рассуждает Андрей Десницкий. — Сказать монахам, что им нельзя собираться в церкви, было бы странным решением. Так что монастыри находятся в группе риска вне зависимости от того, есть в них ковид-диссиденты или нет". Проблема в другом — в российские монастыри продолжают приезжать паломники.

Андрей Кураев так описывает ситуацию в монастырях: "Это закрытые территории с тесным общежитием, как воинская часть. Если там появляется зараза, она выкашивает всех — вспомним историю с американским авианосцем или с нашим нахимовским училищем. В этом смысле монахов винить нельзя… Но между казармой и монастырем есть существенная разница: в казарму никто не приезжает целовать полковое знамя или сапоги товарища генерала. В монастыри же приезжают посторонние люди, чтобы поклониться святыням, многие прикладываются к руке монахов, а если повезет, то и к бороде. В монастырях не подумали вовремя о верующих, которые могли заразиться. Здесь подходит пример фонаря, который летней ночью привлекает бабочек: кто его зажег, тот и виноват в их гибели", — считает диакон.

Прихожане просят цифр

На этом фоне верующие составили обращение к патриарху Кириллу, где они просят сделать "доступной информацию о том, в каких храмах, в каких монастырях есть больные и инфицированные клирики и насельники". "Есть священники, которые молча игнорируют Ваши призывы к прихожанам оставаться дома, и есть те, кто открыто проповедуют, что в храме заразиться невозможно, а причащать с исполнением объявленного по Вашему благословению порядка (дезинфекция лжицы, отказ от целования чаши) — это чуть ли не отступничество от православной веры. Многие епископы продолжают служить, некоторые прямо созывают народ на службы. Есть епископы, которые буквально заставляют священников служить в пустых храмах, хотя во многих храмах можно было бы временно приостановить богослужения", — говорится в заявлении верующих.

Сергей Чапнин — один из инициаторов петиции. Он рассказывает, что под ней поставили подписи уже 266 человек — это миряне из разных регионов, люди разных профессий. "Ответа от патриарха мы все еще ждем. Но нам практически сразу ответил в своем телеграм-канале [председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата] Владимир Легойда, а затем вышло заявление Рабочей группы. Частичным ответом мы считаем и распоряжение патриарха, о котором говорили выше. Мы довольны, что наше письмо побудило патриархию к новым решениям, но огорчены, что ответа по статистике так и не получили. Однако мы уже решили, что будем собирать ее сами", — обещает Чапнин.

Он добавляет, что статистика заражений по Москве оказалась шокирующей: "А ведь это епархия, подчиненная напрямую патриарху". "Многие недоумевают, почему сейчас молчит патриарх и куда он пропал, мы его не видим и не слышим, а это дает повод для слухов, что не исключено, что уже и сам патриарх заболел. В этой ситуации важна регулярная и открытая информация. На мой взгляд, динамика развития пандемии говорит о том, что патриархия сделала стратегическую ошибку — храмы надо было закрывать сразу, — заключает Чапнин. — Оставлять их открытыми без обязательных и жестких гигиенических мер было нельзя. Именно это спровоцировало вспышку не только заражений, но и смертей московского духовенства".