Госдеп США: есть доказательства, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал он.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил госсекретарь, - теперь это может видеть весь мир".

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении COVID-19.