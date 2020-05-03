Вс, 3.05.2020
В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Айн Хансшмидт
1

Госдеп США: есть доказательства, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане

Директор ЦРУ Майкл Помпео.

ФОТО: Manuel Balce Ceneta/AP

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал он.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил госсекретарь, - теперь это может видеть весь мир".

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении COVID-19.

Ранее сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ