Лидеры Европы поддержали финансирование разработки вакцины: на это нужны 7,5 млрд евро

"Мы открыто заявляем о наших обязательствах и радуемся, что нас поддерживают партнеры во всем мире", - написали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг в совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, обнародованной 2 мая.

"Средства, которые нами мобилизуются, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения", - убеждены лидеры европейских государств, к которым присоединились председатель Совета ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейские лидеры выразили свою поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая недавно подверглась критике со стороны Соединенных Штатов.

«Полученные деньги будут способствовать беспрецедентному глобальному сотрудничеству между исследователями и регулирующими органами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и специалистами здравоохранения», - сказали лидеры.

Однако они предупредили, что для производства и поставки доступных и доступных лекарств необходимо больше денег.

«Если мы сможем разработать вакцину, которая производится во всем мире, это станет уникальным глобальным преимуществом 21-го века», - добавили они.

Еврокомиссия 4 мая созывает международную донорскую конференцию в режиме онлайн, чтобы заложить основу для сбора 7,5 миллиарда евро, которые будут направлены на диагностику, предупреждение и лечение атипичной пневмонии COVID-19. Главной целью инициативы является разработка общедоступной вакцины.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью DW в этой связи, что совместными усилиями необходимо найти сильный ответ на коронавирус.