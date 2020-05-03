Полиция разогнала большую вечеринку в таллиннском кафе: некоторых гостей задержали

Полиция получила вызов за пару минут до 21:00. Звонивший сообщил, что в одном кафе на Тартуском шоссе собралось много людей. Поскольку двери кафе оказались заперты, а находившиеся в помещении люди не реагировали на стук, пришлось вызвать на место скорую помощь и спасателей, которые и открыли дверь, рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс.

Бдительный читатель Rus.Postimees сообщил редакции, что вчера вечером, 2 мая около 20:00 он видел, что по адресу Тартуское шоссе, 7 было замечено много полицейских. «По всей видимости, брали штурмом помещение в котором "подпольно" работала кальянная. Часть посетителей была задержана», - заявил читатель, имея в виду Vesipiibu kohvik, расположенный как раз по адресу Тартуское шоссе, 7.

Полиция однако не уточняет точный адрес кафе или названия.

По словам пресс-секретаря Силлаотс, в помещениях кафе, куда вызвали полицейских, было обнаружено почти 20 человек, которые проигнорировали требования чрезвычайного положения. Двое находившихся там людей оказали сопротивление стражам правопорядка, они провоцировали полицейских, поэтому их временно задержали. Один молодой человек в компании вел себя агрессивно, поэтому его доставили в полицейский участок, в отношение него было проведено ускоренное производство в связи с нарушением требований чрезвычайного положения.

«Помощь медиков никому не понадобилась. Полицейские поговорили с собравшимися на мероприятии людьми и выписали им письменное предписание в связи с нарушением исходящих из чрезвычайного положения требований. Фирме, организовавшей мероприятие, было также составлено предписание о нарушении распоряжения, которое касается публичных собраний.

Гости сознательно проигнорировали правила

По словам префекта Пыхьской префектуры Кристьяна Яана, задача полиции не наказывать, а делать всё во имя того, чтобы препятствовать распространению вируса. «Поэтому мы контролируем, выясняем, консультируем и призываем, чтобы люди соблюдали действующие ограничения на сбор и передвижение. В данном случае самое печальное, что люди, говорившие с полицейскими, подтвердили, что были в курсе требования 2+2, но решили сознательно проигнорировать его», - отметил Яан.