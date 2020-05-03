"Мы не в супермаркете!": Ватиканский кардинал жестко раскритиковал меры по борьбе с коронавирусом

"Ни у кого нет права запретить священнику провести обряд причащения или принять исповедь", - заявил кардинал Сара, занимающий в Ватикане должность префекта конгрегации богослужения и дисциплины таинств.

При этом он нелестно отозвался о службах, транслирующихся в интернете, заявив, что они "ведут священников по ложному пути", потому что им следует "смотреть на Бога, а не в камеру".

Идею запечатать кусочки гостии (евхаристического хлеба, олицетворяющего в обряде причащения тело Христово) в пакетики ради соблюдения мер гигиены он назвал "абсолютно неприемлемой".

"Причастие – это дар, который мы получаем от Бога, и нам следует принимать его с достоинством. Мы не в супермаркете", – подчеркнул кардинал, назвав это представление "тотальным сумасшествием" и абсурдом.