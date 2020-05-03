AFP: коронавирус унес более 243 600 жизней по всему миру

Пандемия коронавируса унесла жизни не менее 243 637 человек во всем мире, согласно данным, полученным из официальных источников информационного агентства AFP в воскресенье, по состоянию на 14.00 по эстонскому времени, пишет Postimees.
С тех пор, как в декабре в Китае, был зафиксирован первый случай заражения вирусом, было подтверждено более 3,4 миллиона случаев заражения в 195 странах и территориях по всему миру.
Вирус больше всего поразил Соединенные Штаты, в результате COVID-19 там погибли 66 385 человек.
Италия занимает второе место в мире с 28 710 жертвами вируса. Далее следуют Соединенное Королевство (28 131), Испания (25 264) и Франция (24 760).
По данным американского университета Джонса Хопкинса, на 08:00 воскресенья в мире насчитывалось 3 428 422 инфицированных COVID-19. Полностью излечились более 1 млн человек.