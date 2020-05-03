Жуткий вывод Минздрава РФ: Covid-19 cпособен поражать любые органы человека

"(Клинические проявления) чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека", - цитируют его в пресс-службе Минздрава в воскресенье.

Эксперт пояснил, что рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы.

"Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека, - сказал Брико. - Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром - более 50 процентов, острое повреждение почек - около 15 процентов и повреждение миокарда - более 20 процентов".