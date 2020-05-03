Вс, 3.05.2020
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  • Эстония
  • При чрезвычайном положении наибольшие расстояние преодолевают жители Харьюмаа и Тартумаа

При чрезвычайном положении наибольшие расстояние преодолевают жители Харьюмаа и Тартумаа

Viru raba, Lääne-Virumaa

ФОТО: Ain Liiva/Virumaa Teataja

По данным мобильных операторов, жители уездов Харьюмаа и Тартумаа меньше остальных cклонны к оседлости во время чрезвычайного положения, в то время как жители округов Ида-Вирумаа, Валгамаа, Сааремаа и Хийумаа в наибольшей степени сократили передвижения в чрезвычайной ситуации.

До введения чрезвычайного положения самые длинные расстояния преодолевали жители наиболее удаленных от центров округов: Хийумаа, Йыгевамаа, Валгамаа и Сааремаа. Самая большая разница в расстоянии, пройденном во время чрезвычайной ситуации, по сравнению с предыдущим временем, находится в округе Сааремаа, что можно объяснить более строгими действующими там ограничениями.

Жители округов Ида-Вирумаа и Валгамаа дольше всего оставались в основном месте проживания до введения чрезвычайной ситуации, а жители округов Ида-Вирумаа, Валгамаа, Сааремаа и Хийумаа оставались в основном месте во время  действия чрезвычайного положения. 

Жители Харьюского и Тартуского уездов остаются наименее оседлыми во время чрезвычайной ситуации. Данные последних недель подтверждают, что люди проводят больше времени дома во время чрезвычайной ситуации и путешествуют на короткие расстояния в течение дня.

Речь идет о данных мониторинга ежедневного движения, полученных в результате сотрудничества Департамента статистики Эстонии и операторов мобильной связи.

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