При чрезвычайном положении наибольшие расстояние преодолевают жители Харьюмаа и Тартумаа

До введения чрезвычайного положения самые длинные расстояния преодолевали жители наиболее удаленных от центров округов: Хийумаа, Йыгевамаа, Валгамаа и Сааремаа. Самая большая разница в расстоянии, пройденном во время чрезвычайной ситуации, по сравнению с предыдущим временем, находится в округе Сааремаа, что можно объяснить более строгими действующими там ограничениями.

Жители округов Ида-Вирумаа и Валгамаа дольше всего оставались в основном месте проживания до введения чрезвычайной ситуации, а жители округов Ида-Вирумаа, Валгамаа, Сааремаа и Хийумаа оставались в основном месте во время действия чрезвычайного положения.

Жители Харьюского и Тартуского уездов остаются наименее оседлыми во время чрезвычайной ситуации. Данные последних недель подтверждают, что люди проводят больше времени дома во время чрезвычайной ситуации и путешествуют на короткие расстояния в течение дня.