Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab loom olema avalikus kohas alati jalutusrihma otsas ФОТО: Pexels

Европа постепенно выходит из строгого карантина. Среди стран, которые ослабляют меры, - Германия, Австрия, Дания, Норвегия и Чехия, сообщает Би-би-си.

Чехия была одной из первых европейских стран, в которой ввели режим чрезвычайного положения, хотя на тот момент в стране было менее 100 зараженных и ни одной жертвы. Всего, по данным на 2 мая, с начала пандемии в Чехии от коронавируса умерли 237 человек и заразились более 7600. Несмотря на то, что режим ЧП в стране продлили до 17 мая, карантин уже сильно ослабляют.

В начале марта чешское правительство ограничило массовые мероприятия (позднее чехам вообще было запрещено собираться больше двух), закрыло школы, кафе, рестораны, большинство магазинов и приказало гражданам носить в общественных местах маски.

Чехи над новыми правилами сперва подтрунивали, но слушались властей. Жесткие меры, судя по всему, сработали, и теперь чешское правительство выводит страну из всеобщего карантина на две недели раньше, чем планировало.

Власти уже разрешили людям свободно передвигаться по территории страны и открыли границы для выезда. Хотя выезжать чехам пока особо некуда: большинство других стран остаются закрытыми.

Русская служба Би-би-си узнала у чехов, что им уже можно и как им живется "на свободе".

Собачье лобби

В пражском салоне Darling аншлаг - весна, всем нужна новая стрижка. Заросшие клиенты - в день около двадцати на трех специалистов - терпеливо ждут своей очереди. Парикмахерские в чешской столице по-прежнему закрыты - зато с 20 апреля можно спокойно подстричь собаку.

"Нам звонят люди и спрашивают, можем ли мы их подстричь. Мы, конечно, отказываемся. Хотя коллега шутит, что ему не жалко и что мы желающим вполне можем предложить разные собачьи стрижки, пусть выбирают, на какую породу они хотят быть похожими, и он все сделает", - рассказывает владелица салона Мартина Пучеликова.

Приоритеты властей могут показаться странными, но Чехия стабильно фигурирует среди стран с самым большим числом собак на душу населения в Европе. У 10 миллионов чехов - не менее двух миллионов собак.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек свое неожиданное решение открыть салоны для животных раньше многого другого объяснил тем, что ему пришло огромное количество просьб по интернету. "Собачники, наверное, сильно надавили на власти", - резюмирует Мартина.

Сотрудникам собачьего бьюти-салона пришлось изменить систему работы - конечно, все процедуры приходится проводить в масках, и главное, без хозяев - людям в салон вход запрещен. Их очередь придет 11 мая, когда откроются парикмахерские.

Смотри, но не трогай

Продуктовые магазины работали все время, но с прошлой недели чехам уже можно закупаться свежими продуктами на фермерских рынках. Гражданам также разрешили посещать велосипедные магазины и магазины товаров для дома и садоводства. Их специально открыли 9 апреля, чтобы людям было чем заняться во время пасхальных каникул.

С этого понедельника можно также пойти в тренажерный зал, библиотеку или в зоопарк. "Мы открыли уличные вольеры, но посетителям еще нельзя заходить в павильоны. Мы их также не подпускаем к некоторым наружным вольерам, например к вольеру с лемурами, потому что там слишком тесно и животные к людям близковато", - описывает новые правила директор пражского зоопарка Мирослав Бобек.

За соблюдением дистанции следят не только работники зоопарка, но и полицейские. Билеты можно купить только в интернете - все кассы закрыты. Невзирая на солнечную погоду, посетителей в три раза меньше, чем обычно.

"За время закрытия мы потеряли как минимум 37 миллионов крон (более 1,3 миллиона евро). Нам не пришлось никого увольнять, и мы ни в коем случае не собираемся избавляться от животных", - добавляет Бобек.

Работу с понедельника возобновили и небольшие магазины площадью до 2500 квадратных метров. "Ситуация сложная: с одной стороны, мы должны работать и нести материальную ответственность, но в то же время работать практически невозможно, потому что мы не можем обслужить клиентов", - рассказывает дизайнер одежды и владелица пражского бутика Натали Руден.

Дело в том, что одежду в магазинах примерять нельзя. "У нас в бутике все в одном экземпляре, каждая вещь оригинальная, поэтому покупателю выбрать вещь без примерки сложно", - объясняет Руден.

Как раз в эти дни у нее должен был пройти большой показ, но мероприятие пришлось перенести на следующий год. Однако дизайнер не жалуется: "Чехия приняла меры быстро. Люди послушались, и поэтому коронавирус не распространился сильно. Это нам дает возможность хоть как-то жить".

Руден так же, как и многие, пытается придумать, как ее бизнес может существовать в новых условиях, и со своей командой экстренно разрабатывает онлайн-магазин: "Если мы сейчас остановимся, то я думаю, что мы просто не сможем существовать".

День рождения в парке

Карантин больно ударил и по одной из главных чешских святынь - из-за закрытых баров и ресторанов некоторым пивоварням придется уничтожить большую часть продукции. Staropramen, например, собирается вылить тысячи гектолитров пива.

Спасением пива чехи смогут серьезно заняться лишь с 11 мая. Тогда для них откроются веранды кафе и ресторанов, а с 25 мая можно будет сесть и внутри зала.

В интернете уже месяц шутят про людей, рожденных в апреле, и их грустные вечеринки в самоизоляции. Однако Марии Косинской - польке, работающей в Праге, - крупно повезло.

"Мой день рождения пришелся как раз на дату, с которой чешское правительство разрешило встречаться с друзьями в группе до десяти человек. Мы пошли в очень красивый пражский парк Риегровы Сады. Мы устроили пикник, выпили немного пива и вина", - вспоминает девушка. В парке, по словам Марии, было много людей, но все придерживались правил: "Все сидели в масках и на нужном расстоянии друг от друга".

Ношение маски было главным условием выхода из дома для чехов и раньше - с одним только исключением в виде занятий спортом. За появление на улице без нее можно было получить штраф в размере до 20 тысяч крон (740 евро). Однако представитель чешской полиции Катержина Рендлова в беседе с Русской службой Би-би-си заметила, что 90% инцидентов обходятся без наказания - нарушителям просто делают выговор.

Чехам надо будет продолжать носить маски и в ближайшем будущем: по мнению чешских эпидемиологов и министра здравоохранения Адама Войтеха, они сыграли большую роль в борьбе с Covid-19, поэтому снять их разрешат в последнюю очередь - точной даты нет, но речь может идти о конце июня.

Чехия выиграла первый тайм

В Чехии все еще появляются новые случаи заражения коронавирусом, но темпы распространения стабильно падают. Как отмечают эксперты, залог успеха этой страны, возможно, в оперативности властей, отлаженной системе здравоохранения и в послушании граждан. Правительство собирается закрепить результат программой "Умного карантина', в рамках которой будут тестировать не только явно заболевших, но и бессимптомных людей, которые контактировали с больными. Их будут отслеживать по мобильной связи, банковской карте и мобильному приложению "eRouška".

За выходом Чехии из карантина следят многие страны. Как пишет британская газета Guardian, опыт пражских коллег изучает министр финансов Великобритании Риши Сунак. Однако, по словам директора пражского Центра эпидемиологии и гигиены Зденьки Ягровы, гордиться рано. "Мы выиграли первый тайм, мы в нем набрали много баллов, но следующие два тайма будут очень сложными, - сказала она в интервью интернет-изданию Seznam. - Мы не знаем, что будет происходить осенью или зимой, или как на эпидемию повлияет грипп".