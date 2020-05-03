Распорядок движения изменится: в понедельник на многих дорогах Эстонии начнутся ремонтные работы

По информации центра управления движением, работы по обновлению инфраструктуры, которые начнутся в понедельник, изменят привычный распорядок движения во многих районах Эстонии.
Так, на шоссе Таллинн-Пярну в Харьюмаа начнутся ремонтные работы на границе города Таллинна у водопада реки Пяэскюла. Они продлятся до 17 мая. Для движения останутся открытыми по одной полосе в обоих направлениях.
В Юри Харьюского уезда с 8 утра поендельника начнутся фрезерные и асфальтовые работы на кольцевой развязке Алевику-теэ и Арукюла-теэ. Ночью, однако, дорога будет по возможности открыта для движения транспорта. Работы продлятся до 8 часов вечера во вторник.
Ремонт асфальтового покрытия будет продолжаться до конца июля. В рабочей зоне одно направление движения будет закрыто, движения будет регулироваться.
В Пярнумаа на шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме будет восстановлен асфальт на 21-километровом участке дороги Килинги-Нымме - Напси. Работы продлятся до конца августа. Водители должны следовать временным дорожным знакам.
В Вильяндиском уезде будут отремонтировано асфальтовое покрытие на 10-километровом участке дороги Тарту-Вильянди Вильянди-Тянассильма: будут заделаны трещины. Работа продлится до 8 вечера во вторник, максимальная скорость движения транспорта на это время составляет 50 км/ч.