Распорядок движения изменится: в понедельник на многих дорогах Эстонии начнутся ремонтные работы

Так, на шоссе Таллинн-Пярну в Харьюмаа начнутся ремонтные работы на границе города Таллинна у водопада реки Пяэскюла. Они продлятся до 17 мая. Для движения останутся открытыми по одной полосе в обоих направлениях.

В Юри Харьюского уезда с 8 утра поендельника начнутся фрезерные и асфальтовые работы на кольцевой развязке Алевику-теэ и Арукюла-теэ. Ночью, однако, дорога будет по возможности открыта для движения транспорта. Работы продлятся до 8 часов вечера во вторник.

Ремонт асфальтового покрытия будет продолжаться до конца июля. В рабочей зоне одно направление движения будет закрыто, движения будет регулироваться.

В Пярнумаа на шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме будет восстановлен асфальт на 21-километровом участке дороги Килинги-Нымме - Напси. Работы продлятся до конца августа. Водители должны следовать временным дорожным знакам.