Более 3 тысяч случаев COVID-19 выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

В период с марта по 3 мая в российских Вооруженных Силах и военных учебных заведениях количество случаев инфицирования COVID-19 превысило 3 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
По данным министерства, за это время коронавирус подтвердили у 1254 военных.
Кроме того, COVID-19 был обнаружен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений. При этом в вузах Минобороны было зафиксировано 1228 случаев заражения и 332 случая — среди гражданского персонала.
Также российское оборонное ведомство сообщило, что за этот срок в армии, вузах Минобороны и из числа гражданских служащих от болезни вылечились 187 человек.