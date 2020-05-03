Более 3 тысяч случаев COVID-19 выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

По данным министерства, за это время коронавирус подтвердили у 1254 военных.

Кроме того, COVID-19 был обнаружен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений. При этом в вузах Минобороны было зафиксировано 1228 случаев заражения и 332 случая — среди гражданского персонала.