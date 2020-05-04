Дональд Трамп отверг сообщения о раннем предупреждении о коронавирусе

Спецслужбы США не предупреждали президента страны Дональда Трампао возможной опасности коронавируса SARS-CoV-2 до конца января. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 3 мая. По его словам, спецслужбы впервые упомянули вирус лишь в конце января и в то время не говорили о нем как об угрозе.

Intelligence has just reported to me that I was correct, and that they did NOT bring up the CoronaVirus subject matter until late into January, just prior to my banning China from the U.S. Also, they only spoke of the Virus in a very non-threatening, or matter of fact, manner... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2020

В начале апреля американский телеканал ABC News сообщил о докладе Национального центра медицинской разведки США (NCMI), подготовленном в ноябре 2019 года. Из этого документа следовало, что инфекция, распространявшаяся по китайскому городу Ухань, представляет угрозу для жизни, утверждали двое неназванных собеседников ABC News, знакомых с содержанием документа. Сам Трамп позднее назвал сведения телеканала "фейковой новостью".

Thank you Frank. It’s ABC Fake News. They knew they were wrong when they went with this Hoax of a story! https://t.co/FHkRaW3BTi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

Трампа предупреждали многократно

Издание The Washington Post в конце апреля сообщило, что спецслужбы США в начале года неоднократно предупреждали главу Белого дома о возбудителе заболевания COVID-19. Коронавирус не менее 10 раз был упомянут в так называемом ежедневном бюллетене президента в январе и феврале, однако президент далеко не всегда читал эти донесения, утверждали неназванные собеседники издания из числа действующих и бывших должностных лиц.