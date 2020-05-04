Пн, 4.05.2020
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Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шрёдеру пари по Крыму

Украинский посол в Германии Андрей Мельник.

ФОТО: BeckerBredel/imago images / Becker&Bredel

Герхард Шрёдер застанет возвращение аннексированного РФ Крыма Украине, считает украинский посол в Германии Андрей Мельник. 76-летний экс-канцлер ФРГ ранее заявил, что Россия не вернет Украине полуостров, пишет DW.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма. Полуостров еще при жизни 76-летнего немецкого политика непременно вернется в лоно матери-Украины, заявил Мельник в воскресенье, 3 мая. "Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе", - добавил украинский посол.

Кроме того, Мельник раскритиковал призыв экс-канцлера отменить санкции Евросоюза в отношении России, введенные в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Подобные высказывания являются "криком отчаяния топ-лоббиста Кремля", считает Мельник.

Шрёдер "в качестве председателя совета директоров "Роснефти" за 600 000 долларов США готов, потеряв стыд, призывать к снятию санкций с России, оправдывать кровавую войну в восточной Украине с 14 000 жертв и игнорировать российские преступления в Крыму", подчеркнул украинский посол. Ранее стало известно, что компания "Роснефть" предложила акционерам сохранить вознаграждение членам совета директоров на уровне 2019 года.

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