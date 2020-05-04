Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шрёдеру пари по Крыму

Für $600.000 Sold scheint Herr Schröder als Vorsitzender des Direktorenrates von Rosneft bereit zu sein, die Aufhebung der Russland-Sanktionen schamlos zu fordern, blutigen Krieg in der #Ostukraine mit 14 Tsd. Opfern zu rechtfertigen & über🇷🇺Verbrechen auf der #Krim hinwegzusehen https://t.co/9RMTeCxCq9 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 3, 2020

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма. Полуостров еще при жизни 76-летнего немецкого политика непременно вернется в лоно матери-Украины, заявил Мельник в воскресенье, 3 мая. "Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе", - добавил украинский посол.

Кроме того, Мельник раскритиковал призыв экс-канцлера отменить санкции Евросоюза в отношении России, введенные в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. Подобные высказывания являются "криком отчаяния топ-лоббиста Кремля", считает Мельник.