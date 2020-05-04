Опрос: почти 70% жителей Эстонии довольны тем, как Юри Ратас выполняет свою работу

Согласно данным опроса, 66% респондентов сочли, что Юри Ратас справляется со своей работой "хорошо" или "скорее хорошо", а 25%, что "скорее плохо" или "очень плохо". Остальные затруднились дать оценку.

В ходе опроса у людей также поинтересовались, насколько они довольны работой правительства Эстонии: 54% опрошенных были довольны работой властей, а 38% - недовольны, остальные затруднились дать оценку.

Интересно, что в рамках опроса проведенного в начале апреля респондентам предлагали ответить на вопрос, насколько они деятельностью правительства в условиях пандемии коронавируса. Тогда 73% людей ответили, что довольны, а 23% не были удовлетворены работой властей.