Авиакомпании сделали ношение масок на борту самолета обязательным

Так, авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group, с 4 мая вводят обязательное требования по ношению маски на борту самолетов.

В сообщении группы, в которую входят Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings, указано, что данное требование будет действовать предварительно до 31 августа 2020 года.

Пассажиры должны будут самостоятельно обеспечить наличие маски, которая покрывает нос и рот. В авиакомпании уточнили, что это может быть одноразовая или многоразовая маска или шарф.

Также авиаперевозчик советует пассажирам носить маску во время нахождения в терминале в аэропорту, поскольку не всегда можно обеспечить соблюдение дистанции между людьми.

Персонал Lufthansa Group будет использовать маски во время прямого контакта с пассажирами.

В рамках новой политики авиакомпании группы откажутся от временной практики блокирования соседних кресел в эконом и премиум-эконом классах, объясняя это тем, что «маски обеспечивают адекватную защиту здоровья».

При этом из-за низкой загрузки бортов персонал во время регистрации все равно будет стараться рассаживать пассажиров по всему салону.

Похожие правила с начала мая начнут действовать и для пассажиров авиакомпаний Delta и United. Согласно новым правилам Delta, маски или другие уборы, закрывающие лицо, станут обязательны для ношения в зоне регистрации, посадки, зале ожидания премиум-класса и в течение всего полета на борту, за исключением принятия пищи.