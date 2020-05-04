Приговоренный к пожизненному заключению просит Госсуд разрешить ему выйти по УДО

Ранее Вируский уездный, а затем и Тартуский окружной суд отказали Калда в возможности освободиться досрочно, поэтому в конце прошлой недели заключенный подал кассацию в Госсуд, который пока не занял по ней позиции.

В Эстонии у приговоренных к пожизненному лишению свободы преступников возможность досрочного освобождения появляется после того, как они проведут в тюрьме как минимум 25 лет.

Ромео Калда отбывает пожизненное заключение с 27 апреля 1996 года, но пенитенциарная система учитывает и то, что с апреля 1994 по январь 1996 года он также находился под стражей.