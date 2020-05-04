TS Laevad и Департамент шоссейных дорог заключили договор о покупке нового парома

В связи с ожидаемым ростом спроса в последующие годы TS Laevad и Департамент шоссейных дорог заключили приложение к договору об общественных услугах, предусматривающее не менее 500 дополнительных рейсов в год за период с 1 июня этого года до 30 сентября 2026 года, сообщил Tallinna Sadam бирже.

Поскольку имеющийся флот не позволяет обслуживать такое количество дополнительных рейсов в высокий сезон, необходимо купить и вывести на линию новый паром.

В соответствии с договором Департамент шоссейных дорог заказывает дополнительные рейсы на период 2020-2022 таким же образом, как и в летние периоды прошлых лет — их будет обслуживать Regula или другой подходящий паром при условии, что на высокий сезон будет временно гарантирован также запасной паром.

Согласно договору, в период 2023–2026 дополнительные рейсы будет обслуживать новый паром, его оплату и прочие условие перевозок согласуют после того, как TS Laevad проведет конкурс на строительство парома и станут известны его стоимость и сроки строительства.

Департамент шоссейных дорог может отказаться от заказа дополнительных рейсов, если стороны не договорятся по вопросу об оплате услуги, например, если потенциальная стоимость нового парома окажется слишком высокой.

В соответствии с пожеланиями заказчика судно должно быть экологичным, обладать ледовым классом, на нем должен работать киоск и нужно, чтобы судно можно было использовать и на линии Рохукюла-Хельтермаа при низком уровне воды.

Длина судна должна составлять до 114 метров, осадка около 3,5 метра, вместительность около 300 пассажиров и 110–120 легковых автомобилей или 8 автопоездов общей длиной 19 метров.

Параметры будущего парома обсуждались также с местными жителями. TS Laevad планирует провести конкурс на строительство парома после завершения проектировочных работ во второй половине 2020 года.

В соответствии с заключенным в 2014 году договором с Департаментом шоссейных дорог, TS Laevad оказывает услугу пассажирских перевозок на паромных линиях Рохукюла-Хельтермаа и Виртсу-Куйвасту до 30 сентября 2026 года.