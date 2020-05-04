В Эстонии выявлены еще трое зараженных коронавирусом

По данным Регистра народонаселения, два новых случая заболевания зафиксировано в Харьюмаа (оба в Таллинне) и один на Хийумаа.

По состоянию на утро 4 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 77 пациентов, из которых шесть человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 247 человек, завершены 259 случаев болезни. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 55 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано 55 784 теста, из них 1703, т.е. 3,1 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

Запрещены все общественные сборы, киносеансы, мероприятия в ночных клубах, представления, концерты и конференции, а также спортивные и подвижные мероприятия. Также запрещено посещать музеи и другие выставочные центры.

Запрет на посещение распространяется на предназначенные для общественного пользования спортивные залы, тренажерные залы, сауны, СПА, спортивные клубы, бассейны, водные центры, дневные центры, казино и залы с игровыми автоматами, кальянные, развлекательные и увеселительные заведения и детские игровые комнаты.