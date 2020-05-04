В Германии открылись парикмахерские, музеи и зоопарки

Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек.

В ряде земель, в частности Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, разрешили открыть все магазины и торговые центры независимо от величины их торговой площади. Ослабление ограничительных мер происходит при строгом соблюдении правил гигиены, дистанции и других рекомендаций с целью не допустить второй волны коронавирусной инфекции.

Некоторые классы школ возвращаются на занятия

Во многих федеральных землях возобновляется очное преподавание в классах, которым в следующем году предстоит сдавать выпускные экзамены, а также в последних - четвертых - классах начальных школ. Учащиеся выпускных классов вернулись в школы еще в апреле. Во всех случаях речь идет о значительно сокращенном расписании, учебный процесс частично продолжается дистанционно. Остальные классы пока продолжают учиться полностью в удаленном режиме.

Незначительное ослабление локдауна было согласовано 30 мая в ходе видеоконференции федерального правительства и земельных властей. В частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель договорились об открытии уличных детских площадок. Единого срока для открытия площадок названо не было, в Берлине их разрешили посещать в тот же день.

6 мая ожидается решение о детских садах, школах и спортивных клубах

Решение об открытии детских садов, школ и возобновлении работы спортивных клубов и объединений, в том числе проведении матчей футбольной бундеслиги, отложено до 6 мая. Следующим этапом после этого станет решение вопроса об открытии ресторанов, кафе и гостиниц.