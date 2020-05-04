Сбывается Великая Китайская Мечта

Попугаи попугают-попугают, да и затихнут…

Вдаваться в анализ содержания таких теорий, а также причин и источников их появления, бесполезно. Может быть, за каждой из них кроются чьи-то групповые интересы, а может быть, это просто плоды чьей-то болезненной фантазии. В любом случае Китаю нет никакого смысла тратить на изобретение такого вируса свои денежные, интеллектуальные и материальные ресурсы.

У Поднебесной, точнее у ее руководителей, в руках гораздо более простые и действенные ключи от двери, ведущей лидеров КНР к мировой гегемонии во всех областях. Великому Кормчему и не снились такие возможности.

А может, как раз и снились, и ноги нынешней ситуации растут как раз из этих сновидений…

Вот всего пара примеров из последних недель. Президент США Дональд Трамп в одном из своих публичных выступлений назвал Covid-19 «китайским вирусом». В общем-то, этим он обозначил географическую родину новой разновидности коронавируса, как в свое время отличавшийся особой свирепостью грипп получил название «испанский» по стране своего возникновения и распространения.

Реакция со стороны Китая последовала незамедлительно, и в самых резких, допускаемых дипломатическими рамками приличия, выражениях. Лидеры величайшей коммунистической державы ПОТРЕБОВАЛИ, чтобы впредь никаких высказываний подобного рода западные политики себе не позволяли. И хваленый пресловутый Дональд тут же согласился на ничью… Ну, то есть, тихо похоронил свою идею именовать возбудителя новой хвори по национальному признаку.

Правда, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон недавно, уже после Трампа, высказался в том смысле, что хорошо бы, дескать, провести независимое расследование обстоятельств, при которых вирус возник на территории Китая. Чтобы, значит, мир мог извлечь из этого урок на будущее.

Посол КНР в Австралии Чен Цзинь тут же выступил с предупреждением, что «попытки официальной Канберры добиться такого расследования могут привести к бойкоту Китаем австралийской продукции. Более того, китайские туристы и студенты тоже могут прекратить посещения Австралии». А сам Моррисон, как и его коллеги из ряда европейских стран, позволявшие себе что-то в таком же роде, удостоился со стороны Пекина прозвища «попугай Трампа»…

Как пишет по этому поводу портал «24 Канал», австралийские бизнесмены наблюдают за пикировкой между правительством их страны и Китаем со страхом: «По их мнению, давление на Пекин может нанести огромный вред Австралии».

Вот вам и весь сказ. Сегодня в Китае сосредоточены приводные ремни практически всех национальных экономик планеты. Зависимость мировой экономки от человеческих, сырьевых и финансовых ресурсов КНР разными экспертами оценивается в рамках от 25-ти до срока процентов. А некоторые называют и еще бóльшие цифры, но даже минимальной из указанных достаточно, чтобы представить, ЧТО ожидает любую страну, если она попадет в черный список Большого Китайского брата… Да хоть бы и группу стран, пусть самых-самых великих и могущественных. Так что оптимальный вариант в этой ситуации – присвоить новому вирусу титул «вторая испанка» (или Испанка-2). Тем более что королевство на Пиренейском полуострове по числу инфицированных и по количеству летальных исходов вполне дает повод для такого компромиссного решения.