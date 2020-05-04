Хакеры Китая, России и Ирана пытаются украсть данные британских исследований по COVID-19

В Национальном центре кибербезопасности Великобритании подтверждают, что подобные целенаправленные кибератаки в последнее время участились. Как известно, с попытками хакерского взлома связаны Иран и Россия, хотя по оценке экспертов, скорее всего, замешан и Китай.

«Любая атака против усилий по борьбе с коронавирусным кризисом крайне предосудительна. Мы наблюдаем рост доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают день и ночь, чтобы помочь организациям, ставшим целями кибератак», - сказал The Guardian пресс-секретарь Национального центра кибербезопасности Великобритании. До сих пор кибератаки не увенчались успехом.

В Соединенном Королевстве есть десятки университетов и учреждений биомедицины, которые способны исследовать COVID-19, в том числе заниматься развитием новых методов диагностики и разработкой тестов на антитела, а также исследовать возможности экспериментального лечения.

Бывший кибер-аналитик Национального агентства по борьбе с преступностью, а ныне кибер-исследователь в Королевском Объединённом институте оборонных исследований Джеймс Салливан отмечает, что нет ничего удивительного в том, что кибератаки происходят с целью украсть данные о COVID-19.

«Пандемия приведет к общему росту в кибератак со стороны враждебным государств, - сказал Салливан в интервью The Guardian. - Это новая возможность для сбора разведданных и причинения проблем. Мы видели это, когда велись кампании по дезинформации, кибершпионажу; есть риск, что всё это усилит политическое напряжение, так что не удивительно, что это происходит в такой области, как разработка вакцины».

По словам Салливана, ни враждебным государствам, ни организованной преступности неважно, какие данные красть, если речь идет об области с высокой конкуренцией.

«Мы наблюдаем, что и в этой сфере, разыгрываются эти геополитические напряжения», - сказал Салливан.

Исследователи уже далеко продвинулись в создании вакцины от COVID-19, в конце апреля в Оксфордском университете начался первый этап клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Университет подтвердил, что тесно сотрудничает с центром кибербезопасности, чтобы защитить свои разработки. Фармацевтическая компания AstraZeneca, действующая в Кембридже, сотрудничает с университетом с целью возможного производства и распространения вакцины, если клинические исследования будут успешными.

Подготовленный властями государств «Пяти глаз» – Великобритании, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии – общий отчет по разведке утверждает, что Китай намеренно скрыл и уничтожил доказательства о вспышке коронавируса. Согласно документу, попавшему в распоряжение австралийской газеты Daily Telegraph, это стоило десятки тысяч человеческих жизней.