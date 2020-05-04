Президент провозгласила второй пакет мер по борьбе с коронавирусом

«Текущий кризис выявил ряд сфер, где для эффективного урегулирования кризиса нужно изменить или скорректировать правовые рамки, чтобы обеспечить продолжение деятельности и функционирование экономики и при различных ограничениях. Тем не менее, менять подобным образом, совокупно и в срочном порядке, нужно прежде всего только нужные для урегулирования текущего кризиса законы, а этот принцип в данном случае не соблюден», - сказала президент Кальюлайд, провозглашая пакет законов.

Президент указала на то, что включение законов, напрямую не касающихся снижения кризисных рисков, в один законопроект с мерами по урегулированию кризиса тратит в том числе ценное время на применение срочных мер вроде тех, что касаются выпуска из школ.

Кальюлайд отдельно отметила поправку к закону об иностранцах, меняющую условия предоставления долгосрочных рабочих виз. «Она меняет и условия уже выданных виз. Законодатель обязан разрабатывать правила, на основании которых мы впускаем в страну работников из третьих стран, но государственное законотворчество должно опираться на принцип правовой определенности. Это значит, что если государство выдало визу на определенных условиях, неразумно на полпути менять их. Уверенное в себе государство так не действует», - сказала президент Кальюлайд.

Президент также подчеркнула, что эти условия будут действовать и после кризисного периода, то есть будут постоянными, поэтому этот шаг остается непонятным. «Он еще сильнее осложнит и без того сложное положение очень многих предприятий. На это указывали и предприниматели, и представляющие их организации. Необходимость задействовать иностранную рабочую силу, особенно прибывших из-за границы квалифицированных и сезонных работников, стало крайне важным для ряда секторов, если мы хотим сохранить рост нашей экономики и доходов наших семей. Введение ограничений для иностранной рабочей силы в такой форме только усилит экономический спад в Эстонии, будет препятствовать восстановлению экономики и не приведет к сокращению безработицы», - сказала президент.

Рийгикогу 20 апреля принял поправки к закону о помощниках полицейских и другим законам, то есть меры, связанные с распространением возбудителя COVID 19 вируса SARS-Cov-2.