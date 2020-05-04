Пн, 4.05.2020
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Фото ⟩ Пришедшие на плановый прием пациенты сначала должны отстоять в длинной очереди

Пришедшие сегодня утром на плановый прием в Восточно-Таллиннскую центральную больницу люди должны были сначала миновать длинную очередь, чтобы попасть к врачу.

Восточно-Таллиннская центральная больница начала постепенно восстанавливать прием с 27 апреля. Со всеми пациентами связываются за два дня до приема, по телефону или SMS.

Пришедшие на место люди должны пройти через установленную перед больницей палатку - контрольный пункт - где человек может воспользоваться антисептиком для дезинфекции рук. Также в палатке человеку измерят температуру, проверят есть ли симптомы респираторных заболевания и выдадут хирургическую защитную маску. 

Придя на прием, пациент должен держать дистанцию в два метра, защитную маску следует носить всё время нахождения в стенах больницы. На прием нужно прийти минимум за 20 минут, чтобы успеть пройти все формальности на контрольном пункте. Всё же приходить слишком заранее не рекомендуется, чтобы избежать столпотворения. 

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