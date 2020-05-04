Фото ⟩ Пришедшие на плановый прием пациенты сначала должны отстоять в длинной очереди

Восточно-Таллиннская центральная больница начала постепенно восстанавливать прием с 27 апреля. Со всеми пациентами связываются за два дня до приема, по телефону или SMS.

Пришедшие на место люди должны пройти через установленную перед больницей палатку - контрольный пункт - где человек может воспользоваться антисептиком для дезинфекции рук. Также в палатке человеку измерят температуру, проверят есть ли симптомы респираторных заболевания и выдадут хирургическую защитную маску.