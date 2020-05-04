Gustav не избежит сокращения сотрудников

По словам руководителя тартуского отделения Кассы страхования от безработицы Яне Вяли, в настоящий момент наиболее уязвимы гостиницы и предприятия общественного питания, сокращения происходят в фирмах, которые занимаются этими сферами.

Одним из предприятий, которое в Тарту должно отказаться от части сотрудников, является паевое товарищество Mattias Cafe, управляющее сетью кафе Gustav и производящее под этим брендом кондитерские изделия. В конце марта исполнительный директор Сийм Лийвамяги надеялся, что они ограничатся урезанием зарплаты. «Тогда у нас уже упал оборот, но кафе были еще открыты. В марте никто не знал, что за простой нас ждет в апреле», - заявил Лийвамяги.

Последняя капля

Но в конце апреля стало понятно, что из 180 сотрудников придется сократить 12. «Производство упало на 50 процентов, мы и так, и сяк перетаскивали цифры с таблице Excel, но, к сожалению, пришли к тому, что нам надо сокращать людей», - отметил Лийвамяги.

Несмотря на сокращения, Вяли похвалила руководство Mattias Cafe: «При чрезвычайном положении они многое изменили в своей работе. Практически сразу после объявления чрезвычайного положения они стали предлагать доставку еды на дом, что до сих пор пользуется спросом».

Лийвамяэ надеется, что в ближайшем будущем они смогут постепенно вернуться к прежним показателям. «Но пока получить прибыль невозможно, мы постараемся по возможности минимизировать расходы», - добавил он.

Он предполагает, что в течение нескольких недель можно будет вновь открыть в кафе и люди после длительного нахождения дома обязательно посетят их. У Gustav одно кафе в Тарту и четыре в Таллинне. Ни одно из них не планируется закрывать, несмотря на обусловленные коронавирусом сложности.

У паевого товарищества Pagarini, имеющего аналогичный с Gustav бизнес, по сравнению с первыми месяцами этого года, оборот и объем производства уменьшился на 30 процентов. Единственной пока принятой мерой стало урезание зарплат сотрудникам. «Мы попытались найти такие решения, чтобы не было необходимости никого увольнять. Сейчас мы произвели сокращение рабочей нагрузки и зарплаты в объеме, разрешенном Законом о трудовом договоре», - сообщил менеджер по производству OÜ Pagarini Лейво Вейманн.

Сезонная работа спасает

Несмотря на единичные сокращения, предприятия Тартумаа хорошо справились в нынешней экономической ситуации, отметила Вяли. «Мы прогнозировали, что в конце апреля в Тартумаа будет более 5000 безработных, но по состоянию на 30 апреля их число составляло 4957», - объяснила она.

Уровень безработицы в Тартумаа сейчас составляет 6,3 процента, что является одним из самых низких показателей в Эстонии. Меньше, чем в Тартумаа, безработных на Сааремаа и на Хийумаа, а также в Вильянди- и Йыгевамаа.

В Йыгевамаа количество безработных является одним из самых маленьких в Эстонии, но в апреле занимающееся деревообрабатывающей промышленностью предприятие сообщило о коллективном сокращении. «Неизвестно, сколько сотрудников этого предприятия нуждаются в помощи в поиске нового рабочего места. Встреча с работниками еще предстоит», - сказала руководитель Йыгеваского отделения Кассы страхования от безработицы Лийна Высасте.

В то время, как гостиницы и предприятия общественного питания скучают без дела, сельскохозяйственные предприятия в то же время кричат о нехватке рабочих рук.

Вяли рекомендует попавшим под сокращение людям браться за сезонную работу в сельском хозяйстве. «Это обязательно поможет безработным людям, а сезонное сельское хозяйство не требует специфических профессиональных знаний», - добавила она.