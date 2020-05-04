Аас: если открыть маленькие ТЦ, но оставить ограничения в Таллинне, люди поедут в регионы

Министр экономики Таави Аас сказал в интервью программе "Vikerhommik" на Vikerraadio, что планируемое смягчение должно быть одинаковым для всей Эстонии. Он не поддерживает идею сохранения ряда ограничений в Таллинне: «Важно, чтобы это решение (о смягчении ограничений), если и будет принято, то действовало бы по всей Эстонии. Ведь крупные торговые центры находятся в Таллинне, и если они останутся закрытыми, то люди поедут за покупками в другие места, а в маленьких торговых центрах это может стать проблемой», - подчеркнул Аас.