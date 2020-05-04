К поиску пропавшего дрона привлекли четыре самолета и шесть поисковых систем

Поиски пропавшего в субботу и, возможно, все еще летающего над Латвией дрона продолжаются в понедельник, 4 мая, с использованием четырех самолетов и шести размещенных на земле поисковых систем, информировал агентство LETA представитель Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винцев.
Напомним, что беспилотник длиной несколько метров, принадлежащий компании-производителю дронов UAVFactory, пропал в небе над Латвией в субботу. В воскресенье было принято решение закрыть воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил латвийский министр транспорта Талис Линкайтс. Латвия уведомила соседние страны, что дрон может пересечь их границу.
В воскресенье и в ночь на понедельник были получены несколько сообщений от жителей Латвии, предположительно увидевших пропавший дрон предприятия UAVFactory, но они не подтвердились. «Сейчас также нет информации о местонахождении аппарата», - сказал Винцев.
В поисках дрона участвуют три частных самолета, с 9 часов утра к ним присоединился самолет Национальных вооруженных сил "Ан-2".
Владелец дрона разместил на земле шесть поисковых систем.
Дрон принадлежит предприятию UAVFactory, и связь с ним была потеряна в субботу во время тестового полета. Представитель предприятия Евгений Шильников сообщил, что дрон может летать до 90 часов. Вес дрона составляет около 25 кг.
Людей, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 м на 3,5 м, просят немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по латвийским телефонам 29 337 238 или 65 703 988.