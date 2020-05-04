К поиску пропавшего дрона привлекли четыре самолета и шесть поисковых систем

Напомним, что беспилотник длиной несколько метров, принадлежащий компании-производителю дронов UAVFactory, пропал в небе над Латвией в субботу. В воскресенье было принято решение закрыть воздушное пространство аэропорта "Рига", сообщил латвийский министр транспорта Талис Линкайтс. Латвия уведомила соседние страны, что дрон может пересечь их границу.

В воскресенье и в ночь на понедельник были получены несколько сообщений от жителей Латвии, предположительно увидевших пропавший дрон предприятия UAVFactory, но они не подтвердились. «Сейчас также нет информации о местонахождении аппарата», - сказал Винцев.

В поисках дрона участвуют три частных самолета, с 9 часов утра к ним присоединился самолет Национальных вооруженных сил "Ан-2".

Владелец дрона разместил на земле шесть поисковых систем.

Дрон принадлежит предприятию UAVFactory, и связь с ним была потеряна в субботу во время тестового полета. Представитель предприятия Евгений Шильников сообщил, что дрон может летать до 90 часов. Вес дрона составляет около 25 кг.