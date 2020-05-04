Стоимость квадратного метра в таллиннских квартирах ощутимо выросла

По сравнению с мартом средняя цена за квадратный метр упала на 0,7 процента, сообщается в статистике земельного департамента.

Медианная цена за квадратный метр в Таллинне выросла за год на 10,5 процента до 1991,02 евро, но за месяц упала на 0,1 процента.

Всего в Таллинне в апреле было заключено 448 сделок на общую сумму 58 млн евро. За тот же период 2019 года совершили 797 сделок с квартирами на общую сумму 55 млн евро.

За пределами Таллинна средняя цена за квадратный метр в квартире в апреле выросла за год на 10,4 процента до 929,65 евро, а за месяц упала на 2,4 процента.

Медианная цена за квадратный метр за пределами Таллинна в апреле составила 843,83 евро — на 15,5 процента выше в годовом сравнении и на 1,1 процента выше в месячном.