Меня сократили, потому что я не согласился на урезание зарплаты, но расчет мне выдали в сокращенном объеме. Что делать?

На вопрос ответила заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:

«Если до расторжения трудового договора условия действительно не менялись, работодатель должен соблюдать действующий трудовой договор и производить связанные с окончательным расчетом калькуляции, исходя из него. Конечно, для начала нужно было бы попросить объяснений от работодателя, как он производил расчет и при необходимости обратить его внимание на то, что являвшиеся основой для подсчета данные не соответствуют действительности.

На то, чтобы встать на учет в Кассе страхования от безработицы, произошедшее не влияет. Это право появляется у человека сразу, как только расторгается трудовой договор. Встать на учет можно в электронной среде самообслуживания, подробнее об этом можно прочесть здесь. С требованием вернуть недоплаченные при окончательном расчете деньги нужно в течение четырех месяцев после прекращения трудовых отношений обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд. Обращение в Комиссию по рассмотрению трудовых споров предпочтительнее, поскольку производство там проще и ведется быстрее. Поданное в комиссию заявление рассматривается в течение 45 календарных дней с момента его поступления. Сейчас сроки рассмотрения могут увеличиться, по причине препятствий для проведения заседаний комиссии из-за распространения коронавируса.

Заявление в Комиссию по рассмотрению трудовых споров нужно написать самому или с помощью самостоятельно найденного представителя/юриста. Ни Трудовая инспекция, ни Комиссия по рассмотрению трудовых споров правовой помощи или представителя в рассмотрении спора не предоставляют и заявлений не составляют. Но на сайте Трудовой инспекции имеется вспомогательный материал и объяснения, как составить заявление о трудовом споре, а при возникновении дополнительных вопросов можно позвонить на инфотелефон 6406000 или отправить письмо на э-мейл jurist@ti.ee.

Подробнее о финансовых требованиях в трудовых отношениях можно прочесть на сайте Трудовой инспекции. Конечно, важно помнить, что если заявитель считает, что расчеты другой стороны произведены неправильно или ошибочно, то в заявлении нужно представить свое объяснение и ход расчета.