Вопрос читателя: «Меня сократили, потому что не согласился на сокращение зарплаты, но зарплату все равно сократили при расчете. Что делать?»

На вопрос ответила заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу:

«Если до расторжения трудового договора условия действительно не менялись, работодатель должен соблюдать действующий трудовой договор и производить связанные с окончательным расчетом калькуляции, исходя из него. Конечно, для начала нужно было бы попросить объяснений от работодателя, как он производил расчет и при необходимости обратить его внимание на то, что являвшиеся основой для подсчета данные не отвечают действительности.

На то, чтобы встать на учет Кассы страхования от безработицы, неверно выплаченный расчет не влияет. Это право появляется у человека сразу, как только трудовой договор был расторгнут. Встать на учет Кассы страхования от безработицы можно в электронной среде самообслуживания, точнее об этом можно прочесть здесь. Чтобы потребовать вернуть недоплаченные при окончательном расчете деньги можно в течение четырех месяцев после прекращения трудовых отношений обратиться в Комиссию по рассмотрению трудовых споров или в суд. Обращение в Комиссию по рассмотрению трудовых споров предпочтительнее суда, поскольку производство ведется быстрее и проще. Поданное в комиссию заявление рассматривается в течение 45 календарных дней с момента его поступления. Сейчас сроки рассмотрения могут увеличиться, по причине препятствий для проведения заседаний комиссии из-за распространения коронавируса.

Заявление в Комиссию по рассмотрению трудовых споров нужно написать самому или при помощи найденного для себя представителя/юриста. Ни Трудовая инспекция, ни Комиссия по рассмотрению трудовых споров правовой помощи или представителя в рассмотрении спора не предоставляют и заявлений не составляют. Но на сайте Трудовой инспекции имеется вспомогательный материал и объяснения, как составить заявление о трудовом споре, а при возникновении дополнительных вопросов можно позвонить на инфотелефон 6406000 или отправить письмо на э-мейл jurist@ti.ee.

Подробнее о финансовых требованиях в трудовых отношениях можно прочесть на сайте Трудовой инспекции. Конечно, важно помнить, что если заявитель считает, что расчеты другой стороны произведены неправильно или ошибочно, то в заявлении нужно представить свое объяснение и ход расчета.