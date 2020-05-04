Истребителям НАТО пришлось несколько раз сопровождать российские военные самолеты

27 апреля был опознан транспортный самолет Ан-26, летевший из Калининградской области в континентальную часть России. Самолет следовал летному плану, поддерживал связь с региональными диспетчерами, но его транспондер был выключен, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

28 апреля были опознаны два бомбардировщика Ту-160 и сопровождавшие их боевые самолеты Су-35, они следовали с континентальной части России в Калининградскую область. Все эти самолеты следовали без летных планов, не поддерживали связь с региональными диспетчерами, у бомбардировщиков был включен транспондер, у Су-35 — нет.

В этот же день был опознан самолет разведки А-50 и сопровождавшие его два истребителя Су-27, летевшие из Калининградской области в остальную часть России.