На прошлой неделе работу потеряли еще 1534 человека

По состоянию на 3 мая, на учете Кассы страхования от безработицы стояли 48 822 человека. Уровень безработицы составляет 7,5 процента. За неделю количество безработных увеличилось на два процента, месячный рост ставил 15 процентов.

На прошлой неделе были зарегистрированы 1534 новых безработных. И хотя количество новых безработных на прошлой неделе было меньше, чем в предыдущие недели, нужно читывать, что прошлая неделя из-за праздника была короче на один день, поэтому активная регистрация оказалась ниже.

34 процента вставших на учет безработных были сокращены. Доля сокращенных несколько увеличилась.

Самый высокий уровень безработицы по состоянию на 3 мая был в Ида-Вирумаа (13 процентов), а самый низкий на Хийумаа (4,6 процента). С момента объявления чрезвычайного положения безработица начала расти во всех уездах страны.

С момента объявления чрезвычайного положения (13 марта 2020 года) количество зарегистрированных безработных увеличилось на 33 процента. За тот же период с учета снялись более 5500 человек.

На прошлой неделе извещения о коллективном сокращении подали пять учреждений. По предварительной информации сокращены будут 317 работников. Это значительно больше, чем в предыдущие две недели. Сокращения главным образом касаются трех крупных гостиниц, где работу потеряет 251 человек.

Ходатайство на получение компенсации для апрельских зарплат в первые дни мая подали 2002 учреждения, которые попросили денег на зарплаты 24 677 работников. Всего же возможностью получить компенсацию за четыре недели воспользовались более 7700 предприятий для 54 200 работников.

Решения о выплате компенсаций по состоянию на 3 мая было принято в отношении 6243 предприятий для 38 000 работников. На данный момент в качестве компенсации выплачено 33 130 515 евро.